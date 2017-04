Das etwas unkonventionelle Gruselabenteuer Perception hat nun einen festen Veröffentlichungstermin.

Perception erscheint Ende Mai.

Für Gruselfans wurden in den letzten Wochen einige spannende Titel veröffentlicht, darunter Little Nightmares (hier unser Test) sowie Outlast 2, das wir ebenfalls für euch getestet haben. Schon im Mai wartet mit Perception der nächste potenzielle Gänsehaut-Garant auf euch. Das Horrorspiel hat nun einen festen Release-Termin und soll am 30. Mai 2017 für PS4, Xbox One und PC erscheinen.

Etwas unkonventionell ist das Spielprinzip des via Kickstarter mitfinanzierten Titels: Ihr steuert das blinde Mädchen Cassie, wobei ihr mithilfe von erzeugten Geräuschen die Umgebung beziehungsweise die Konturen von Umgebungsobjekten sichtbar macht. Cassie muss ihre Fähigkeiten einsetzen, um sich vor denjenigen versteckt zu halten, die sie verfolgen. Zur Einstimmung haben wir einen Trailer für euch: