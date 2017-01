Dass es ein neues Pikmin geben wird, wurde uns jetzt schon in mehreren Gerüchten mitgeteilt.

Eine offizielle Ankündigung während des Nintendo Switch-Events am vergangenen Freitag, gab es aber leider nicht.



Stattdessen beginnen jedoch europäische Händler ein sogenanntes "Pikmin World" zur Vorbestellung für Nintendo Switch bereitzustellen:











Der Erscheinungstermin wird auf der Vorbestellerseite des Händlers Intertoys auf den 24. März 2017 gesetzt, was doch etwas unwahrscheinlich aussieht. Die Listung des Spiels wurde mittlerweile übrigens von der Webseite entfernt.



Es darf aber davon ausgegangen werden, dass es - sollte es wirklich ein neues Pikmin geben - dazu in nicht allzu ferner Zukunft Informationen geben wird.