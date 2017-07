Konsolen-Fans können ja mittlerweile ein Lied von Plattform-spezifische Inhalten singen. Vor allem Sony versucht bei der PS4 sehr stark, (Zeit-)exklusive Deals an Land zu ziehen. Wenn es nach dem Analyst Michael Pachter geht, sind diese Exklusivboni jedoch lediglich "Marketing-Gimmicks" und nicht verkaufsentscheidend.

Ganz im Gegensatz zu zeitexlusiven Spielen. Daher glaubt er auch, dass der auf dem PC enorm beliebte Battle-Royal-Shooter Playerunknown's Battlegrounds in erster Linie Xbox One-Konsolen verkaufen wird, sobald es verfügbar ist.

In einem Interview mit GamingBolt sagte er:

"Ich glaube es ist wie wenn das erste DLC-Pack für Call of Duty 30 Tage früher auf der PS4 erscheint. Nun, wenn du keine PS4 hast, sondern eine Xbox, und all deine Freunde ebenfalls, spielt es keine Rolle. Weil du nicht mit PS4-Spielern zocken wirst. Du bekommst die Inhalte daher am gleichen Tag wie die anderen (auf der Xbox), selbst wenn es 30 Tage später sind.



Daher glaube ich, macht es eigentlich keinen Unterschied, außer für Leute, die bislang noch keine Konsole haben. Und ja, es gibt eine Menge Leute, die noch keine Konsole haben - und die werden von ihren Freunden beeinflusst. Und durch den 2:1-Vorteil der PS4 (auf dem Markt) werden doppelt so viele Leute ihren Freunden sagen, sich die PS4 statt die Xbox One zu kaufen. Ich meine, es hilft, aber dieses Verhältnis ist von großer Bedeutung."