Konsolen-Bundles zum Release neuer Spiele sind Sonys Leibgericht.





Am 1. März wird mit dem Release von Horizon: Zero Dawn nicht nur das Spiel selbst, sondern auch ein PlayStation 4-Bundle mitsamt dem Game erscheinen.



In diesem Bundle ist die neue schlankere PS4 mit 1TB HDD, zwei DualShock 4-Controller und Horizon: Zero Dawn enthalten.