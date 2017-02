Um native 4K zu erlauben, reicht die Leistung der PlayStation 4 Pro leider nicht aus, daher trickst Sony etwas.





Diese Trickserei nennt sich Checkerboard-Rendering und skaliert Spiele auf 4K-Auflösungen hoch. GamingBolt sprach über diese Tech mit Eric Risser, dem CTO von Artomatix (ein Unternehmen, dass kosteneffiziente Lösungen für das Rendern von Hi-Fi 3D-Welten, Textur-Creation sowie andere Tools für Spiele- und Unterhaltungs-Unternehmen anbietet), der folgendes zu sagen hatte:



"Die Checkerboard-Technik sollte beim Programmieren nicht allzu viele Schwierigkeiten bereiten, da es nur ein simpler Post-Prozess ist. Im Wesentlichen rendern sie nur die Hälfte der Pixel in einem Schachbrettmuster und füllen dann die leeren Pixel, indem sie sie ineinander verschwimmen lassen."



"Die Leute wenden diese Tricks seit Jahrzehnten an. Wie es sich gegen echtes 4K-Rendering schlägt, kann ich ehrlich nicht sagen, ohne einige Spiele im Seite-an-Seite-Vergleich gesehen zu haben. Offensichtlich wird die Qualität nicht genauso gut sein, die Frage ist, ob es auffallend schlechter ist."



"Als Experte im Themenbereich des 'Hochskalieren' oder Halluzinieren verbesserter Details bei niedrig aufgelösten Bildern, bin ich ein bisschen enttäuscht, dass Sony mit etwas so simplen und veraltetem wie dem Checkerboard-Ansatz daherkommt."



"Ich wünschte, sie hätten mit einem Unternehmen wie Artomatix gearbeitet, das in diesem Bereich das nötige Fachwissen besitzt. Wir entwickeln Upscaling-Technologie, die neurale Netzwerke verwendet, was den traditionellen Methoden Jahre voraus ist."