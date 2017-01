Nur damit ihr das richtig versteht, okay? Die PS4-Exklusivtitel werden nicht zu 100% in diesem Jahr erscheinen!

Habt ihr das verstanden?

Es geht um den fantastischen "Coming to PlayStation in 2017"-Trailer, den ihr bereits gestern saht.



In dem besagten Clip werden unter anderem Quantic Dreams Detroit sowie MediaMolecules Dreams gezeigt, doch beide Spiele sind gar keine bestätigten Titel für 2017. Das wissen wir jetzt durch Sony Worldwide Studios Präsident Shuhei Yoshida.



"Ein Fehler, Danke!" schreibt der Herr auf die Frage eines Users, ob die beiden Games wirklich 2017 für PlayStation 4 erscheinen werden. Also streicht die Spiele sofort wieder aus eurem Release-Kalender!