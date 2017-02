Das neue Spiel des Twisted Metal-Schöpfer wird in Kürze tatsächlich das Licht der Welt erblicken!

Auf dem PlayStation Blog wurde bekannt gegeben, dass Drawn to Death am 4. April für PlayStation 4 erscheinen wird. In Drawn to Death spielt ihr die gezeichneten Fantasien eines High School-Schülers.



Auf dem PS Blog wurde außerdem ein Interview mit David Jaffe geführt, der dabei unter anderem erklärte, dass sich Drawn to Death nicht nur durch seinen einzigartigen Stil von anderen Heldenshootern unterscheide.



"Die 'Zeit bis zur Eliminierung' ist in Drawn to Death lang. Und ich meine sehr lang," so Jaffe. "Das haben wir so gemacht, weil wir möchten, dass die Spieler mehr Gelegenheiten für Verfolgungsjagden auf den Karten haben – wo sich das Blatt wenden kann und gute Kenntnisse der Karte es den Gejagten ermöglichen, zu Jägern zu werden."



Die Spielmodi von Drawn to Death unterstützen nur vier Spieler, was man deshalb so entschied, um einerseits lange Matches mit diversen Wendungen zu erzeugen und andererseits, um zu vermeiden, dass sich Drawn to Death so chaotisch und willkürlich wie manch ein anderer Shooter anfühlt.



"Wir wollten es sehr rasant haben (und das ist es!), aber nicht so chaotisch, dass man sich nicht auf das Wesentliche fokussieren kann. Wir sehen es als unerlässlich an, dass sich die Spieler von Drawn to Death auf bestimmte Verhaltensweisen der Gegner konzentrieren können."



Man kann in Drawn to Death langsam herausfinden, wie sich ein Spieler verhält, was wenn "man alle 45 Sekunden stirbt" einfach nicht möglich gewesen wäre.