In Perception seid ihr ein Blinder, der sich durch ein gruseliger Herrenhaus schleichen muss.





Entwickelt wird Perception von Dead Space- und BioShock-Entwicklern, die sich mit The Deep End Games zu einem Studio zusammengeschlossen haben.



Das neue Spiel wird als "narratives First-Person Horror-Adventure" beschrieben, in dem ihr die blinde Cassie steuert und ihr "außergewöhnliches Gehör und ihren messerscharfen Verstand nutzt, um die Geheimnisse eines verlassenen Grundstücks zu lösen, das sie in ihren Träume heimsucht".







"Cassie findet sich zurecht, indem sie mit ihrem Stock klopft und dann mittels Echoortung 'sehen' kann. Sie muss es vermeiden, entdeckt zu werden und nutzt die Klänge der Räume des Hauses, um sich zu bewegen, oder gebraucht Gegenstände, um für Ablenkung zu sorgen. Jedes Geräusch erzeugt ein Bild. Aber das hat seinen Preis… Geräusche wecken die Aufmerksamkeit und enthüllen euren Standort," schreiben die Entwickler auf dem PlayStation Blog.







Solltet ihr doch entdeckt werden, dann müsst ihr wegrennen und euch verstecken.



Einen Erscheinungstermin gibt es noch nicht, aber es steht schon fest, dass der Horror-Titel auf PlayStation 4 debütieren wird.