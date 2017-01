Dass vermeintlich große Studios plötzlich geschlossen werden, ist ganz einfach "Business".





Zipper Interactive, Studio Liverpool, Evolution Studios und Guerrilla Cambridge gehören zu den jüngsten Toten unter den in den vergangenen Jahren geschlossenen Sony-Studios. Und so hart das klingen mag: Der ehemalige Entwickler bei BigBig-Studios, die ebenfalls mal Teil von Sony UK waren, Kenny Linder, sieht in diesen Schließungen nichts besonderes:



"Profite werden erzielt, indem man nicht-kommerzielle Segmente abserviert. So ist das Geschäft, leider," so Linder bei NeoGAF.



Sarkastisch fügte der Herr noch hinzu, "Sony sollte DEFINITIV weiterhin Millionen Pfund ausgeben, um Spiele zu entwickeln, die sich nicht verkaufen,".



Es ist also alles nur ganz gewöhnliches Business.