Wer einen Blick auf seinen ganz persönlichen Highlight-Release-Kalender wirft weiß, dass 2017 ganz schön vollbepackt mit Spielen sein wird.

Doch auf was freuen sich eigentlich diejenigen am meisten, die selbst Spiele entwickeln? Sony hat bei diversen Entwickler-Leutchen nachgefragt, welche Spiele sie in diesem Jahr am aller liebsten Spielen möchten.



Und kurz und knackig zusammengefasst findet ihr alle genannten Games mitsamt Entwickler nachfolgend schick aufgelistet:



-



Audrey Leprince von The Game Bakers (Furi):

Detroit: Become Human

-



David Cage von Quantic Dream (Detroit: Become Human):

Dreams



-



Andrew Wilans von CCP Games (EVE: Valkyrie):

Farpoint

-



Katsuhiro Harada von Bandai Namco (Tekken):

For Honor

-



Kazutoki Kono von Bandai Namco (Ace Combat) und Tim Wileman von TT Games (Lego Star Wars: The Force Awakens):

God of War

-



Paul Narducci von Ivory Tower (The Crew):

Gran Turismo Sport

-



Michelle Ducker von Media Molecule (Dreams), Alex Kanaris-Sotiriou von Guerrilla Cambridge (RIGS Mechanized Combat League und Jason Vandenberghe von Ubisoft Montreal (For Honor):

Horizon Zero Dawn

-



Sarah Hebbler von Psyonix (Rocket League):

Mass Effect Andromeda

-



Dave Crooks von Dodge Roll (Enter the Gungeon):

Persona 5

-



Jake Solomon von Firaxis Games (XCOM 2), Dominic Matthews von Ninja Theory (Hellblade) und Eric Jensen von Bend Studios (Days Gone):

Red Dead Redemption 2

-



Jean-François Dugas von Ubisoft Montreal (Deus Ex: Mankind Divided):

Resident Evil 7 Biohazard

-



Nouredine Abboud von Ubisoft Paris (Ghost Recon: Wildlands) und Mathijs de Jonge von Guerrilla Games (Horizon Zero Dawn):

Shenmue III

-



Ken Chua von Crystal Dynamics (Rise of the Tomb Raider):

Spider-Man

-



Masachika Kawata von Capcom (Resident Evil 7):

The Last Of Us Part II