Die Entwickler hinter Shadow Warrior 2 sind begeistert von der PlayStation 4 Pro.





Aktuell arbeitet das polnische Studio Flying Wild Hog an den PlayStation 4- und Xbox One-Ports von Shadow Warrior 2.



Und WCCFTech hat Flying Wild Hog kontaktiert, um technische Details zum Shadow Warriors 2 PS4-Port zu erhalten:



Was haltet ihr von Sonys PlayStation 4 Pro im Bezug auf die Performance? Hat sie genügend Power, um 4K Gaming abzuliefern?



Tadeusz Zielinski: PS4 Pro ist ein großartiges Update von der Standard-PS4. Die CPU erhielt kein großes Update, aber die GPU ist ein Biest. Sie hat außerdem einige interessante Hardware-Features, die es ermöglichen 4K-Auflösung zu erreichen ohne auf rohe Gewalt zurückgreifen zu müssen.



PS4 Pro-Architekt Mark Cerny sagte, dass die Konsole die Fähigkeit einführt, zwei 16-Bit-Operationen zur selben Zeit auszuführen, anstatt einer 32-Bit-Operation. Er legte nahe, dass hierbei Potential bestünde, eine "drastische Verbesserung der Performance von Spielen" zu erreichen - stimmt ihr seiner Einschätzung zu?



Tadeusz Zielinski: Ja. Half-Precision (16 Bit) Instructions sind ein tolles Feature. Sie wurden vor einiger Zeit in Geforce FX angewandt, aber konnten keine große Popularität erreichen und wurden daher fallen gelassen. Das ist Schade, denn die meisten Operationen benötigen keine komplette (32 Bit) Precision und es ist Verschwendung sie dafür zu verwenden.



Mit Half Precision Instructions könnten wir eine wesentlich bessere Leistung erzielen ohne die Qualität des Bildes zu beeinträchtigen.



Wird Shadow Warrior 2 die PS4 Pro zum Launch unterstützen und wenn ja, welche Verbesserungen bereitet ihr vor?



Tadeusz Zielinski: Ja, es wird PS4 Pro unterstützen, aber es sind keine speziellen Verbesserungen für die Veröffentlichung geplant.



Und zu guter Letzt fragte WCCFTech noch, ob Shadow Warrior 2 auf PS4 und Xbox One HDR-Support erhält, was Zielinski mit "Wahrscheinlich werden wir aufgrund von zeitlichen Einschränkungen auf PS4 und Xbox One kein HDR unterstützen," beantwortete.