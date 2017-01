Statt eines weiteren inFAMOUS sollen wir angeblich eine neue Marke aus dem Hause Sucker Punch bekommen.





Im NeoGAF-Forum hat zumindest ein Insider etwas in diese Richtung behauptet. Eigentlich ging es in shinobi602s Post um den Abbruch der Entwicklung von Scalebound, doch irgendwie schwappte er rüber zu PlayStation 4-Software.



"Die Sache ist die, dass du deinen Teams erlauben musst sich aufzuteilen und kreative Risiken einzugehen. So entwickelt man eine Marke, ein Ökosystem und neue Fanbases. Das hat nichts mit Konsolenkrieg-Blödsinn zu tun, aber Sony macht das und ist einsichtig."



"Eines ihrer Vorzeige-Studios, das für ihre First-Person-Shooter bekannt ist, erhielt die Erlaubnis sich 5 Jahre zu nehmen, um ein post-apokalyptisches Open World-RPG mit einer weiblichen Hauptrolle und Roboter-Dinosauriern zu entwickeln."



"Ein anderes Studio (Sony Santa Monica) erhielt die Erlaubnis, obwohl die ursprüngliche neue Marke kein Erfolg war, eines ihrer größten und beliebtesten Franchises (God of War) radikal umzugestalten. Beides sind sehr hohe Risiken."



"Sucker Punch sitzt an einer neuen Marke. Bend sitzt an einer neuen Marke, etc. Naughty Dog nahm sich Zeit eine neue Marke zu entwickeln, die jetzt wohl zu ihrer größten geworden ist. So macht man erfolgreiche Franchises."



Shinobi602 ist eigentlich eine glaubwürdige Quelle, was solche Informationen angeht. Hoffen wir mal, dass es auch dieses mal wieder zutrifft.