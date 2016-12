Wer schon ganz scharf darauf ist mal Gravity Rush 2 auszuprobieren, kann das ab heute tun.





Sony bezeichnet die Gravity Rush 2-Demo als ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk für euch, das heute für euch im PlayStation Store für eure PS4 zum Download bereitstehen wird.



"Es gibt zwei Wege durch diese Demo – einen für all jene, die zum ersten Mal Gravity Rush spielen, und einen anderen für all jene, die sich bereits mit Kats Kräften vertraut machen konnten. Also, egal, auf welchem Level ihr gegen die Schwerkraft kämpft, spielt die Demo einfach mal an!" schreibt man auf dem PS Blog.







Ab 26. Dezember wird für euch außerdem ein Anime-Tie-In auf YouTube verfügbar gemacht. "Gravity Daze Overture" heißt das Filmchen, das vom berühmten Anime-Studio Khara stammt und die Story-Lücke zwischen Gravity Rush und Gravity Rush 2 auffüllt.



Hier ein Teaser-Trailer: