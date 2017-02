Der Schöpfer von WiLD versprach uns letztens, dass er nun regelmäßig Bilder zu dem Spiel zeigen wird.

Und bislang hält er dieses Versprechen ganz gut ein:







Veröffentlicht wurde das Bild von Michel Ancel via Instagram. Dazu schreibt er:



"Junger Schamane / Alter Wald. All meine Spiele beginnen mit alten Bäumen. Rayman 1 & 2, Beyond Good & Evils alte Eiche. Der Großteil dieser Leidenschaft stammt aus Japan und besonders von meinem fantastischen Onkel."



WiLD ist ein PlayStation 4-Exklusivspiel, das noch keinen näheren Erscheinungstermin besitzt.