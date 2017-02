Wir haben nur darauf gewartet, dass die Tech-Bärchen von DigitalFoundry den PS4 Pro Boost-Modus testen.

Der mit Firmware Update 4.5 eingeführte Boost-Modus der PlayStation 4 Pro macht älteren PS4-Spielen, die nicht extra gepatcht wurden, die Hardware der verbesserten Konsole zugänglich, was für Performance-Boosts sorgt.



DigitalFoundry hat für seinen Test einige PS4-Titel mit dem Boost-Modus herangezogen, um mal zu sehen, ob und was der Spaß bringt.



Die Seite nimmt uns aber erst einmal den Wind aus den Segeln und erklärt, dass der Boost-Modus keine Zauberei vollführen kann. So verbessern sich Spiele mit einer festgesetzten Framerate und im Gesamten stabilen Performance nicht mehr weiter.



Der Boost-Modus hilft allerdings bei Spielen, die in gewissen Situationen Probleme hatten die angestrebte Framerate zu erreichen und grundsätzlich keine festgesetzte Bildrate boten.



Der Boost-Modus erlaubt es ungepatchten Spielen auf die höhere GPU Taktfrequenz der PS4 Pro zuzugreifen und dieselbe CPU und Power, die auch bei nativen PS4 Pro-Spielen zum Einsatz kommt, zu verwenden. Das verhilft einigen Spielen sogar zu besseren Ladezeiten.



Spiele, die Vorteile aus dem Boost-Modus schöpfen, sind Assassin's Creed Unity, Battlefield 4, Mirror's Edge Catalyst und Project CARS (mit 35 bis 38 prozentiger Verbesserung der Framerate!).