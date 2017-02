Damit auch ältere Spiele auf der PlayStation 4 Pro besser und schneller laufen, gibt es jetzt den Boost-Modus.





Das kommende Update 4.50 für die PlayStation 4 kann ab sofort von den Beta-Usern heruntergeladen werden.



Neben Unterstützung von externen Festplatten, personalisierten Hintergründen, einer Neugestaltung des Schnellmenüs sowie Posted Status-Updates in eurem PSN Aktivitäten-Feed und Unterstützung von 3D-Blu-ray auf PlayStation VR, gewährt das Update die Nutzung eines Boost Modus für die PS4 Pro.



Da es sich dabei um kein Hexenwerk handelt, bedeutet das nicht, dass Spiele plötzlich mit doppelten Frames laufen oder sowas. Allerdings gibt es kleine Verbesserungen hier und da, die den Besitzern einer PS4 Pro durchaus zusagen werden.



Ein YouTube-User hat beispielsweise The Evil Within im PS4 Pro Boost Modus gespielt und ein kurzes Video dazu gemacht. Dabei sehen wir Framerate-Verbesserungen in der Intro-Sequenz:

Das Update wird in den kommenden Wochen, je nachdem wie das Feedback der Beta-Tester ausfällt, für alle PS4-Nutzer zum Download bereitstehen.