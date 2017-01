Sony hat bekannt gegeben, welche PS4-Spiele sich 2016 im PS Store besonders großer Beliebtheit bei den Usern erfreuten.





Auf den jeweiligen Blogs (also Europa und Nordamerika) hat Sony die Listen zu den populärsten PlayStation 4-Spielen 2016 veröffentlicht - und Rocket League belegt in beiden Regionen den ersten Platz!



Hier die vollständige Liste der am besten verkauften Spiele 2016 im PlayStation Store:

Am besten verkaufte PlayStation 4-Spiele im PS Store 2016 - Europa

Rocket League

FIFA 17

Battlefield 4

Battlefield 1

Destiny: Rise of Iron

Grand Theft Auto 5

Uncharted 4: A Thief's End

Need for Speed

Minecraft: PlayStation 4 Edition

Call of Duty: Infinite Warfare

ARK: Survival Evolved

FIFA 16

Battlefield Hardline

The Division

Rainbow Six Siege

Hitman

The Witcher 3: Wild Hunt

Star Wars Battlefront

Ratchet & Clank

Far Cry Primal

Am besten verkaufte PlayStation 4-Spiele im PS Store 2016 - Nordamerika

Rocket League

Battlefield 1

Minecraft: PlayStation 4 Edition

Call of Duty: Infinite Warfare

Tom Clancy’s The Division

Grand Theft Auto 5

Overwatch: Origins Edition

Battlefield 4

No Man's Sky

FIFA 17

NBA 2K17

Need for Speed

Star Wars Battlefront

Rainbow Six Siege

Battlefield Hardline

Madden NFL 17

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition

Uncharted 4: A Thief's End

The Last Of Us Remastered

Final Fantasy 15

Über die Links unten findet ihr noch weitere Listen, die uns zeigen, welche Add-Ons, Classic-, VR-, PS3- und PS Vita-Games 2016 am beliebtesten unter den PlayStation Usern waren.