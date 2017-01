Auch für Sony war die Weihnachtszeit eine äußerst besinnliche. Also zumindest wenn man Besinnlichkeit mit Geld aufwiegt.





Sony gibt bekannt, dass man 6,2 Millionen PlayStation 4-Konsolen über die Holiday-Season 2016 verkauft hat. Damit stehen die Gesamtverkäufe des Geräts jetzt auf 53,4 Millionen Einheiten weltweit.



Im vergangenen Jahr hat Sony im selben Zeitraum - also zur Weihnachtszeit - 5,7 Millionen PS4s verkauft.



Daneben kündigten die Japaner noch an, dass man in der Holiday-Season 2016 weltweit 50,4 Millionen PlayStation 4-Spiele im Einzelhandel und PlayStation Store verkaufte.