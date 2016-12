Spätestens zur Weihnachtszeit merken wir, dass Leben ohne Hass auch ganz gut funktionieren kann.

Schließlich versuchen wir zur besinnlichsten aller Jahreszeiten zumindest etwas dankbarer und liebevoller zu unseren Mitmenschen zu sein. Und hey, das hat jetzt sogar auch Sony gemacht!

Sony Interactive Entertainment Japan and Asia hat einen YouTube-Channel eröffnet, auf dem man schicke Livestreams verspricht, die nicht nur die eigenen Spiele thematisieren, sondern auch die der Konkurrenz.



Zwei etwas ältere Streams wurden bereits ge-re-uploadet, von denen sich einer auf die E3 konzentrierte. In selbigem sehen wir ab 1:31:20 The Legend of Zelda: Breath of the Wild, bei dem man den E3-Stand des Spiels ausführlich bespricht, während ab 1:33:30 der Microsoft-Stand von Sea of Thieves begutachtet wird.



Letzteres lobt Sony Japan Studio für seinen Artstyle und erwähnt noch oben drauf, dass es sich um ein interessantes Spiel handelt.



Ihr seht also, Liebe geht auch durch Videospiele.