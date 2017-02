Das dritte Quartal des Fiskaljahr lief für Sonys PlayStation 4 spitzenmäßig.





Sony veröffentlichte jüngst den Finanzbericht für das dritte Quartal des aktuell noch laufenden Fiskaljahr und teilt darin mit, dass das Game & Network Services-Segment, welches PlayStation Hardware und das PlayStation Network einschließt, im Jahresvergleich um 5,2 Prozent auf 617,7 Milliarden Yen (739,6 Millionen Euro) gestiegen ist. Zu verdanken ist das PSN-Abonnements und PS VR-Verkäufen.



Die Kostenreduzierung bei der Produktion der PS4-Hardware sowie angestiegene PS4 Software-Verkäufe spielten eine große Rolle dabei, die Profite zu erhöhen.



Daneben gab Sony auch bekannt, dass alleine im dritten Quartal des aktuellen Fiskaljahres 9,7 Millionen PS4s an Händler ausgeliefert wurden. Das ist ein kleiner Wachstum von 8,4 Millionen in derselben Periode im vergangenen Jahr. Nach wie vor geht Sony davon aus bis zum Ende des Fiskaljahres, das am 31. März endet, 20 Millionen PS4s ausgeliefert zu haben.



57,1 Millionen PlayStation 4 wurden somit insgesamt an Händler ausgeliefert. In dieser Zahl sind auch PS4 Pros mitinbegriffen.