Im jüngsten Trailer zur neuen Glacier White PlayStation 4 Slim hat Sony der Konsole einen ganz besonderen Titel verpasst.





Demnach ist die PlayStation 4 "von 2014 bis 2016 die am besten Konsole der Welt". In all diesen Jahren belegte die PS4 den Top-Spot bei den Verkaufszahlen, rund um den Globus.



Dieses Statement "basiert auf Verkäufen aller Konsolen vom 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2016", kann man im Kleingedruckten zu dieser Aussage lesen.



Seit dem Launch im November 2013 haben sich über 53,4 Millionen PlayStation 4-Konsolen verkauft, von denen alleine 6,2 Millionen zwischen dem 20. November 2016 und 1. Januar 2017 den Besitzer wechselten.