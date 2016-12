PlayStation 4-Besitzer erwarten 2017 offenbar einige Spiele-Überraschungen.





Einige Produzenten von Sony Interactive Entertainment Japan Studio haben sich mit 4Gamer an einen Tisch gesetzt und über das kommende Jahr geplaudert.



Darunter befand sich auch Bloodborne Producer Teruyuki Toriyama, der sagte, er könne zwar noch keine Details preisgeben, aber schon mal verraten, dass das Studio zeitgleich an "ambitionierten Titeln" sowie Konzepten für neue Spiele arbeite. Zudem bittet er die Fans darum, SIE Japan Studio auch 2017 zu unterstützen.



Ein weiterer Bloodborne-Produzent - Masaaki Yamagiwa - ergänzte, dass er nach dem Release von Bloodborne weiterhin hinter den Kulissen gearbeitet habe und hoffe, dass 2017 etwas, woran er arbeitete, verwirklicht werde.



Gravity Rush Director Keiichiro Toyama deutete noch an, dass nach dem Produktionsende von Gravity Rush 2 schon ein neues Projekt anstünde und 2017 somit ein Arbeitsreiches Jahr wird.



Und zu guter Letzt hat sich auch noch SCE Worldwide Studios President Shuhei Yoshida zu Wort gemeldet und erzählt, dass 2016 das Jahr der PlayStation-Hardware war - mit PlayStation VR, PlayStation 4 Pro und der schlanker gewordenen PlayStation 4 Slim.



Daher würde er 2017 gerne zu dem Jahr machen, in dem "erstaunliche Software" ausgeliefert wird, welche diese Hardware nutzt.