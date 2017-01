Die in Cambridge ansässige Abzweigung von Guerrilla Games wird geschlossen.





Wie GamesIndustry erfahren hat, wird das 19 Jahre alte Guerrilla Games Cambridge geschlossen und alle Mitarbeiter entlassen.



Via Statement hat Sony diesen Vorgang auch schon bestätigt und erklärt, dass die Entlassungen "bedauerlich" seien. Die Entscheidung, das Studio zu schließen, resultierte aus der Überprüfung aller PlayStation-Projekte und Ressourcen, "Um unsere strategischen Ziele zu erreichen, ist es notwendig einige Änderungen an der europäischen Studio-Struktur vorzunehmen,".



Guerrilla Games Amsterdam, also die Entwickler von Horizon: Zero Dawn und der Killzone-Reihe, sind von diesen Änderungen nicht betroffen - und auch keine anderen Studios, wie Sony gegenüber GamesIndustry mitteilt.



Soweit es möglich sei, werde man Leute in andere Projekte eingliedern, so Sony, und Gespräche mit lokalen Entwicklern auf Jobaussichten unterstützen.



"Wir akzeptieren, dass diese Entscheidung bedeutet, dass wir es riskieren hochkarätige Mitarbeiter zu verlieren. Doch durch den Fokus auf andere Studios mit aufregenden neuen Projekten (einschließlich der Arbeit an PlayStation VR), glauben wir, dass wir uns in Zukunft in einer stärkeren Position befinden werden und in der Lage dazu sind, unseren Spielern den bestmöglichen Content in höchster Qualität bieten zu können."



"Diese Entscheidung sollte den unglaublichen Spielen und Services, die Guerrilla Cambridge ablieferte, nichts nehmen."



Guerrilla Cambridge, das zuvor als SCEE Cambridge Studio bekannt war, zeichnet unter anderem für das kürzlich veröffentlichte PlayStation VR-Game RIGS: Mechanized Combat League sowie MediEvil, Primal, Ghosthunter und den PS Vita-Shooter Killzone Mercenary verantwortlich.