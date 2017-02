Sony hat einen kleinen Einblick in die Performance der PS4 Pro gewährt.





In einem Briefing, das auf die Finanzergebnisse zum dritten Quartal folgte, hat Sony CFO Kenichiro Yoshida über PS4 Pro, PS4 Slim und PSVR gesprochen.



"PS4 Pro läuft wie wir das erwartet haben, wie wir vermuteten, aber Pro macht vielleicht mehr als wir voraussahen."



Dass die PS4 Pro-Verkäufe so gut laufen, liegt auch daran, dass sich viele Spieler die Konsole gemeinsam mit PlayStation VR kaufen.



PSVR verkaufe sich hingegen "genau wie erwartet", wobei Yoshida keine näheren Angaben zu den Verkaufszahlen machte.



"Wie wir es sehen, sind die Verkäufe der Pro stärker als die der Slim," sagte der CFO ebenfalls. Was genau damit gemeint ist, bleibt jedoch unklar.



Entweder bedeutet es, dass sich tatsächlich mehr PS4 Pros verkauft haben als PS4 Slims oder aber Yoshida bezieht sich lediglich auf die Prognosen des Unternehmens bei denen die PS4 Pro übertraf, während die Slim etwas hintendran blieb.