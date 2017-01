Mit der PlayStation 4 läuft es so gut, man kann sich bei Sony echt nicht beschweren.





Und während einer Pressekonferenz auf der CES in Las Vegas hat Chief Executive Officer Kazuo Hirai auch nichts dergleichen gemacht. Stattdessen freute er sich, dass es im PlayStation-Business des Unternehmens außerordentlich gut läuft.



Hirai erwähnte, dass PS4s Momentum auch "im vierten Jahr seit dem Launch noch immer sehr stark" sei. Daneben erwähnte er auch noch, dass PlayStation VR "einen tollen Start" hingelegt habe:



"Und auch wenn es in den Zahlen nicht erwähnt wird, aber PlayStation VR erschien letzten Oktober und gab uns einen tollen Start, auch durch die Holiday Season. Mit PlayStation VR sind wir in der Lage euch dramatische, transformierende neue Gaming-Experience zu bieten. Und unsere Ambitionen beschränken sich nicht nur aufs Gaming."



"Sony ist gut aufgestellt, um einen 'One Sony'-Ansatz zu verfolgen und Trends in Virtual Reality über all unsere Content-Abteilungen zu setzen und das Erlebnis von Filmen, Musik, Television und mehr zu erweitern."



Für PlayStation VR dürft ihr auf jeden Fall noch mehr Inhalte erwarten, verspricht Hirai - darunter sowohl von Sony Pictures Entertainment als auch Sony Music Entertainment.