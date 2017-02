Das neueste Update für die PlayStation 4 ist in die Beta gegangen. Und somit erhalten auch wir mehr Informationen zu den neuen Funktionen.





Mit dem Firmware Update 4.50 werden wir in der Lage sein, externe Festplatten mit der PlayStation 4 zu nutzen. Allerdings wird es nur möglich sein jeweils eine externe Platte pro Konsole zu verwenden.



Berichtet wird das von JustPushStart, die das Feature selbst ausgetestet haben wollen. Weitere Bestätigungen dieser Meldung stehen bislang jedoch noch aus.



Da sich das Update noch in der Beta befindet, könnte auch durchaus möglich sein, dass es in der finalen Veröffentlichung keine Einschränkungen bezüglich nutzbarer Festplatten mehr geben wird.