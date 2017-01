Ob es diese Promo-Aktion wohl auch nach Europa schaffen wird?





Für eine begrenzte Zeit dürfen sich Spieler über ein kostenloses PlayStation 4-Spiel freuen, wenn sie sich eine einjährige PlayStation Plus-Mitgliedschaft im asiatischen PS Store kaufen.



Die Verbraucher dürfen sich dabei zwischen einer digitalen Version von inFamous: Second Son oder The Order: 1886 entscheiden. Ausgeliefert wird der Code dann bis zum 16. März 2017.



Solltet ihr jetzt geglaubt haben, dass ihr euch aus Europa heraus einfach dieses Angebot schnappen könnt, seid gewarnt: PS Plus-Abos sind Region-locked. Aber vielleicht bekommen wir hierzulande ja auch bald ein solches Angebot.