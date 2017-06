Mit dem neuen Pokémon GO-Update 0.67.1 / 1.37.1 werden Pokémon, die sich Cheater mithilfe bestimmter Services ins Spiel geholt haben, mit einem Symbol gekennzeichnet und bestraft.

Pokémon GO wird zunehmend unfreundlicher gegenüber Cheatern.

Niantic hatte im Mai bereits angekündigt, noch aggressiver gegen Cheater in Pokémon GO vorzugehen und macht mit dem neuen Update 0.67.1 (Android) beziehungsweise 1.37.1 (iOS) Nägel mit Köpfen. Nachdem die Macher bereits GPS-Spoofern den Kampf angesagt hatten, sind jetzt auch diejenigen Schummler an der Reihe, die ihre Pokémon mithilfe bestimmter Third-Party-Services gefangen haben.

In einem Reddit-Post hat ein Niantic-Mitarbeiter bekanntgegeben, dass Pokémon, die nicht nach den Spielregeln gefangen wurden, ab sofort mit einem Slash-Symbol im Inventar gebrandmarkt werden. Zusätzlich dazu kündigt er Verhaltensänderungen der Schummeltaschenmonster an. Was genau damit gemeint ist, ist unklar. Vielleicht dürfen diese Pokémon nur geschwächt an den neuen Raid-Kämpfen teilnehmen, vielleicht beschimpfen sie ihren Besitzer ja auch als "Cheater", sobald er ins Menü schaut. Wer weiß.

Welche Third-Party-Services genau gemeint sind, verrät der Mitarbeiter nicht. Cheating-Apps gibt es einige, zum Beispiel bestimmte Mapping-Apps, mit denen Schummler die genauen Standpunkte von Pokémon ausfindig machen können, um sie dann gezielt zu fangen.

