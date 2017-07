Der versprochene legendäre Pokémon GO-Sommer rückt näher: Dataminer haben im aktuellen Update weitere Details und Bilder zu den legendären Raids gefunden.

Der Pokémon GO-Sommer soll "legendär werden" - nur wissen wir noch nicht, wann genau.

Erscheint ein neues Pokémon GO-Update, spucken sich technikaffine Dataminer motiviert in die Hände, um nachzuforschen, was sich im Code verändert hat - und das ist manchmal viel spannender als die offiziell bekanntgegebenen Änderungen in den Patchnotes. So auch beim aktuellen Pokémon GO-Update 0.69.0 für Android, das die Dataminer von Pokémon GO Hub und The Silph Road mittlerweile erfolgreich durchkämmt haben.

Support for Legendary Events added in the code base. pic.twitter.com/1Zzg3KXtnp — Pokémon GO Hub (@PokemonGOHubNet) July 19, 2017

Die interessantesten Datamining-Funde von Pokémon GO Hub/ The Silph Road im Überblick:

Eine Bestätigungsnachricht, dass legendäre Pokémon dem Professor übergeben wurden

Eine Unterscheidung zwischen legendären und mythischen Pokémon (unklar ist jedoch bislang, welche Taschenmonster zu welcher Kategorie gehören)

Eine Fehlernachricht, wenn wir ein legendäres Biest in eine Arena setzen wollen

Wie es scheint, rückt der versprochene legendäre Pokémon GO-Sommer immer näher. Nach aktuellen Informationen erscheinen legendäre Pokémon wie Arktos, Zapdos, Lavados, Mewtu oder Lugia in legendären Raids, an denen bislang aber nur ausgewählte Top-Spieler durch spezielle Einladungen von Niantic teilnehmen können. Die aktuellen Funde der Dataminer offenbaren zwar nur kleine Details, lassen aber umso mehr darauf hoffen, dass die legendären Biester auch bald für alle Pokémon GO-Spieler freigeschaltet werden.

Pokémon GO - Bildmaterial vom legendären Raid-Pass

Die Dataminer von Pokémon GO Hub haben außerdem Bildmaterial vom legendären Raid-Pass, den wir womöglich für die Teilnahme an zukünftigen legendären Raids brauchen, gefunden. Das Bild eines legendären Emblems, das uns Lugia zeigt, wurde ebenfalls aus dem Code gefischt:

LEGENDARY RAID PASS ICON ADDED! pic.twitter.com/kf5zfPPrpD — Pokémon GO Hub (@PokemonGOHubNet) July 19, 2017

Beachtet aber, dass es sich hier um nicht offiziell bestätigte Infos handelt. Wann genau legendäre Raids in Pokémon GO verfügbar sind, wissen wir nach wie vor nicht. Zuletzt wurden die Legendaries im indischen AppStore beworben.