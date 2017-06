Dank des neuen Updates sind unfaire Arenen, in denen sich ausschließlich Relaxos und Heiteiras tummeln, Geschichte. Viele Trainer haben mittlerweile Arenen mit bestimmten Themen erschaffen - ganauso wie in den Pokémon RPGs.

Die Eeveelution-Arena

Das aktuelle Pokémon GO-Update 0.67.1 (Android) und 1.37.1 (iOS) bringt mit den Raid-Kämpfen nicht nur ein spannendes neues Koop-Feature ins Spiel, sondern auch komplett überarbeitete Arenen samt Orden, Motivationssystem und erhöhter Kapazität von nunmehr sechs Verteidiger-Pokémon.

Insbesondere Pokémon GO-Anfänger wird es freuen, dass wir jetzt nur noch je ein Pokémon pro Art in eine Arena schicken können. Einzelne Pokémon-Arenen, in denen uns mehrere mächtige Heiteira in den Wahnsinn treiben oder gar abschrecken, überhaupt einen Arena-Kampf zu starten, sind ab sofort Geschichte.

In den Handheld-RPGs von GameFreak wie Pokémon Rot und Blau oder Pokémon Sonne und Mond sind Arenen meistens nach einem bestimmten Thema wie zum Beispiel Elektro-Pokémon gestaltet. Pokémon GO-Trainer auf Twitter und Reddit teilen seit Beginn des Roll-Outs des neuen Pokémon GO-Updates zunehmend Bilder von Arenen, die ebenfalls mit eigenem Anstrich daherkommen.

So zum Beispiel die "Eeveelution"-Arena, die nur von Evoli, Blitza, Flamara und weiteren Entwicklungen besetzt ist (via Kotaku). Allerdings scheint sich genau diese Arena-Form, von denen zunehmend Bilder durch die einschlägigen Kanäle schwirren, als neuer Archetyp zu etablieren. Wirkliche Vielfalt fördert das überarbeitete Arena-System also nicht.

Seid ihr selbst schon auf eine Arena mit einem bestimmten Thema gestoßen?