Mit Lugia und Artkos sind die ersten legendären Pokémon ind Pokémon GO verfügbar. Ein Gameplay-Video eines Trainers zeigt uns die Biester im Spiel.

Legendäre Pokémon sind endlich in Pokémon GO eingetroffen.

Endlich gibt es legendäre Pokémon in Pokémon GO. Zumindest erst einmal zwei. Im Rahmen des gestrigen Pokémon GO-Festes hat Niantic die beiden mystischen Vogelbiester Lugia und Arktos als allererste legendäre Pokémon für den Mobile-Hit enthüllt, die wir uns ab sofort in legendären Raids schnappen können.

Unter dem Video-Titel "Die weltweit ersten Arktos und Lugia-Raids" zeigt uns Trainer BenTimm1 die beiden legendären Vogelbiester genauer, indem er sich gemeinsam mit vielen anderen aufgeregten Pokémon GO-Spielern in einige legendäre Raids stürzt.

Hier könnt ihr euch das etwa zehn Minuten lange Video anschauen:

