Schon seit dem Release von Pokémon GO warten Spieler aus aller Welt auf die Möglichkeit, ihre Taschenmonster untereinander zu tauschen. Jetzt haben die Entwickler erklärt, warum die Funktion so spät ins Spielt kommt.

Eine Tausch-Funktion gibt es in Pokémon GO bislang noch nicht, diese soll aber kommen.

Wer die ersten Pokémon-Spiele auf dem Game Boy gespielt hat, weiß noch, wie cool es war, seine gefangenen Monster per Linkkabel mit einem anderen Spieler zu tauschen. Auch die späteren Pokémon-Spiele zogen einen Teil ihrer Faszination aus dem Tauschen der Tierchen, denn das war die perfekte - und hin und wieder auch einzige - Möglichkeit, fehlende Taschenmonster zu bekommen.

Umso erstaunlicher, dass beim enorm populären Pokémon GO diese Funktion bislang fehlt. Sammler aus aller Welt warten schon seit dem Release im letzten Sommer auf eine Tausch-Funktion im Spiel und fragen sich, wann diese nachgereicht wird. Jetzt hat sich Entwickler Niantic zu diesem Thema geäußert.

Genauer gesagt sprach Designer und Technical Artist David Hollin auf der Animation of Display Convention (AOD) über Pokémon GO und äußerte sich dabei auch zur Zukunft des Titels. Es werde definitiv an einer Trading-Option gearbeitet, sagte Hollin, allerdings benötige dieses Feature etwas Zeit.

Als Grund, warum es bislang keine Tausch-Funktion im Spiel gibt, nannte er hauptsächlich sogenannte Bots und Spoofer, also Menschen, die in Computernetzwerken mit Täuschungsmethoden ihre eigene Identität verschleiern. Solche Menschen könnten eine Tausch-Funktion ausnutzen, um Monster mit Trainern auf der ganzen Welt zu tauschen oder jedes Pokémon zu fangen, was wiederum einen unfairen Wettkampf nach sich ziehen würde.

Aus diesem Grund favorisiert Hollin eine Tausch-Funktion, bei der sich der Tauschpartner in direkter Nähe befinden muss - so ähnlich also wie auf dem Game Boy. Diese Aussage lässt darauf schließen, dass Niantic aktuell fleißig verschiedene Möglichkeiten ausprobiert.

Dass so eine Funktion kommen wird, steht also fest. Wann das der Fall sein wird, ist allerdings noch unklar, denn ein Release-Datum für ein entsprechendes Tausch-Update nannte Hollin nicht.