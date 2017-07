Legendäre Pokémon finden Einzug in Pokémon GO: Niantic bestätigt, dass die mächtigen Biester schon ab diesem Wochenende von allen Trainern gefangen werden können.

Zapdos und Co. sind bald für alle Pokémon GO-Spieler zugänglich.

Endlich dürfen wir uns für die legendären Raids rüsten. Zur Feier des einjährigen Geburtstag von Pokémon GO gibt Niantic bekannt, dass legendäre Pokémon schon an diesem Wochenende in Pokémon GO auftauchen werden und in legendären Raid-Kämpfen gefangen werden können – und zwar von allen Trainern. Bislang waren mächtige Legendaries wie Mewtu und Lugia nämlich nur für Top-Spieler über spezielle Einladungen von Niantic verfügbar.

Mehr: Pokémon GO - Alles, was ihr über die Raids wissen müsst

Die legendären Pokémon sollen nach dem Pokémon GO-Fest in Chicago weltweit ins Spiel gebracht werden. Das Pokémon GO-Fest findet am Samstag, den 22. Juli 2017 statt - Nach dem Event werden die legendären Taschenmonster überall in Raids erscheinen. Im Rahmen des Pokémon GO-Fests soll außerdem das erste legendäre Pokémon enthüllt werden. Auf Twitch können wir die Enthüllung live mitverfolgen.

Wie bereits von Dataminern im Vorfeld entschlüsselt wurde, tauchen legendäre Pokémon in legendären Raids auf, nachdem sie aus dunklen, legendären Raid-Eiern geschlüpft sind. Legendäre Pokémon in Pokémon GO fangen wir wie herkömmliche Raid-Bosse: Besiegen wir beispielsweise ein Mewtu in der Gruppe innerhalb eines bestimmten Zeitfensters, dürfen wir anschließend unsere Bälle auf das mächtige Monster schleudern. Niantic beschreibt die legendären Biester als die hartnäckigsten Raid-Bosse, die uns in besonders schwere Arenakämpfe verwickeln.

Ein neuer Trailer stimmt uns auf die zukünftigen legendären Pokémon GO-Raids ein: