Es gibt bestimmte Orte, an denen regelmäßig dieselben Pokémon auftauchen. Alle zwei Wochen ändert sich die Spezies. Jetzt hat Niantic diese Pokémon GO-Funktion zum allerersten Mal offiziell bestätigt und sogar Benachrichtigungen verschickt.

Pokémon GO

Dass es die sogenannten Pokémon-Nester gibt, mussten Pokémon GO-Spieler selbst herausfinden – Niantic hat über das Feature und dessen Funktionsweise offiziell bisher nichts verraten. Jetzt ändert sich das aber anscheinend: Erstmalig verschickt Niantic Benachrichtigungen an Fans, in denen auf die Nest-Migration hingewiesen wird: Jetzt sei der perfekte Zeitpunkt, um die örtlichen Parks nach Pokémon zu durchkämmen. Es könne sehr gut sein, dass wir auf andere Taschenmonster stoßen.

Pokémon GO - Benachrichtigung zur Nest-Migration

Das stellt zwar noch immer keine detaillierte Erklärung oder Ankündigung dar, aber zumindest die erste offizielle Äußerung seitens Niantic. Somit wurde das, was viele Pokémon GO-Fans selbst entdecken mussten, zum allerersten Mal bestätigt: Es gibt feste Punkte in der echten Welt, an denen innerhalb von Pokémon GO bestimmte Pokémon immer wieder auftauchen, die sogenannten Nester. Ziemlich genau alle zwei Wochen wechselt allerdings die Art des Pokémons, das wir dort fangen können.

Die Nest-Migration wurde zwar erst jetzt durch die Benachrichtigung bestätigt, aber diverse Hilfestellungen rund um die Funktion existieren schon eine ganze Weile. Auf dieser Karte könnt ihr zum Beispiel Nester in eurer Umgebung finden beziehungsweise eintragen. Hier gibt es einen Countdown, der anzeigt, wann der nächste Wechsel – also die nächste Nest-Migration – ansteht.

Habt ihr auch schon entsprechende Benachrichtigungen erhalten?