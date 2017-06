Pokémon GO feiert sein einjähriges Jubiläum – allerdings mit einigen Schwierigkeiten. Eigentlich steigt gerade das große Sommer-Event, das Sonnenwende-Festival. Aber viele Android-Nutzer konnten sich in den letzten beiden Tagen überhaupt nicht einloggen. Mitglieder des Pokémon Trainer Clubs konnten sich sogar schon seit dem 19. Juni nicht mehr bei Pokémon GO anmelden. Als Entschädigung verlängert Niantic das Event und die Spawn-Raten von Eis- und Feuer-Pokémon sind 24 Stunden länger als geplant erhöht.

Trainers, the #PokemonGO Solstice Event has been extended 24 hours! It will now end at 1:00 P.M. PDT on June 21.