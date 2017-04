Laut eines Leaks bringt uns das Oster-Event in Pokémon GO angeblich eine Woche lang doppelte Erfahrungspunkte und eine erhöhte Chance auf seltene Pokémon aus Eiern.

Pokémon GO - Wann kommt das Oster-Event?

Während wir immer noch auf eine offizielle Ankündigung eines Oster-Events für Pokémon GO warten, will nun die Seite Pokémon GO Hub wissen, dass uns ab heute eine ganze Woche lang doppelte XP und eine erhöhte Chance auf seltene Taschenmonster wie Relaxo, Lapras oder Miltank aus Eiern winken.

Pokémon GO - Das Oster-Event alleine reicht nicht, um mich zurückzuholen

Die Verantwortlichen von Pokémon GO Hub seien aktuell dabei, die geleakten Informationen zu verifizieren. Der spanische Twitter-Account Team Eevolution postete gestern Nachmittag ein Bild mit den gleichen Infos.

"[...] Ab morgen startet ein Doppel XP-Event, das die ganze Woche andauert. Außerdem wird es erhöhte Schlüpf-Raten geben [...]."

Das Oster-Event startet laut Pokémon GO Hub angeblich bereits heute, am 13. April 2017. Da Niantic frühere Events aber immer zwei Tage vorher angekündigt hat, ist das aber sehr unwahrscheinlich. Wir werden also weiter auf eine offizielle Bekanntgabe des Events seitens Niantic warten müssen.