Wer Pokémon GO spielt, der ist aktiver, freundlicher und glücklicher. Das besagt zumindest eine neue Studie.

Pokémon GO-Spieler sind offenbar freundlicher als andere.

Während letztes Jahr der Pokémon GO-Wahnsinn um sich griff und Millionen von Menschen nach draußen zog, um auf die muntere Jagd nach Taschenmonstern zu gehen, führte die University of Wisconsin Madison eine interessante Studie durch, deren Ergebnisse nun veröffentlicht wurden (via GameRant). Aus ihr geht hervor, dass jemand, der Pokémon GO spielt, aktiver, positiver und freundlicher ist.

Über vierhundert Personen wurden im vergangenen Juli für die Studie, die sich im übrigen nicht gezielt an Pokémon GO-Spieler richtete, bezüglich ihres Privatlebens befragt. Die Fragen bezogen sich unter anderem auf das Sozial- und emotionale Leben der Probanten, sowie ihre körperliche Aktivität. Erst danach widmete sich die Umfrage dem Thema Pokémon GO, das über vierzig Prozent der Teilnehmer zu diesem Zeitpunkt spielten. Wenn wir in Betracht ziehen, dass die Studie sich eben nicht gezielt an Spieler richtete, dann ist das eine durchaus beachtliche Zahl.

Die Resultate der Studie, die nun im Journal of Media Psychology veröffentlicht wurde, deuten darauf hin, dass Pokémon GO-Spieler aktiver als andere sind. Es ist wahrscheinlicher, dass sie Sport treiben. Außerdem sollen sie eine höhere Anzahl an positiven Erinnerungen und Emotionen erleben. Kurz: Sie sind glücklicher. Und freundlicher sind sie auch noch.

Wer Pokémon GO spielt, der soll es zudem einfacher haben, neue Freunde zu finden und alte Freundschaften aufleben zu lassen. Je mehr eine Person spiele, so einer der durchführenden Studenten namens James Alex Bonus, desto mehr zeige sie Verhaltensweisen, die sich darauf beziehen, neue Kontakte zu knüpfen.

Aktuell findet das Pokémon GO Oster-Event mit dem Namen Ei-Festival statt. Weitere Details zu dem Event findet ihr hier. Pokémon GO hat aktuell rund 65 Millionen regelmäßige Spieler und 650 Millionen App-Downloads.

