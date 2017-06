Das neue Pokémon GO-Update führte Raid-Kämpfe ein. Wir haben alle Raid-Bosse aus normalen, seltenen und legendären Eiern samt Level und WP für euch aufgelistet.

Welche Raid-Bosse erwarten uns in Pokémon GO?

Update 0.67.1 für Android und 1.37.1 für iOS für Pokémon GO hat neben überarbeiteten Arenen Raid-Kämpfe im Gepäck - ein brandneues kooperatives Gameplay-Feature, das uns dazu ermutigt mit anderen Trainern gemeinsam in Arenen gegen einen sogenannten Raid-Boss anzutreten.

Pokémon GO - Belohnungen & mehr: Alles, was ihr über Raids wissen müsst

Raid-Bosse sind weitaus fordernder als herkömmliche Taschenmonster, weil sie uns nicht nur mit einer erhöhten Fluchtrate aus Premierbällen (die einzige Pokéball-Art, mit der Raid-Bosse eingefangen werden können), sondern auch mit ihrer hohen Anzahl von Wettbewerbspunkten (WP) nerven.

Um euch auf die kommenden Herausforderungen in den Raid-Kämpfen vorzubereiten, haben wir daher alle Raid-Bosse aufgelistet, geordnet nach ihrer Seltenheit und Stärke. Bei unserer Raid-Boss-Liste beziehen wir uns auf die Funde der Dataminer von Pokémon GO Hub.

Pokémon GO - So fangt ihr legendäre Raid-Pokémon

Falls ihr euch wundert, warum die Arenen bei euch noch geschlossen sind und daher keine Raid-Kämpfe ausgewählt werden können: Niantic macht die neuen Arenen und Raids in Wellen für uns verfügbar. Nachdem zuerst Top-Trainer auf Level 35 und höher an den Raids teilnehmen konnten, dürfen sich jetzt auch Spieler ab Level 25 in die Gruppenkämpfe stürzen.

Pokémon GO - Raid-Boss-Liste

Pokémon aus normalen (pinken) Raid-Eiern umfassen Raid-Bosse auf Stufe 1 und 2. Sie lassen sich auch alleine besiegen, sofern ihr Level 30 erreicht habt. Raid-Bosse auf Level 3 und 4, die aus seltenen (gelben) Eiern schlüpfen, sollten laut Pokémon GO Hub lieber im Team mit mindestens drei anderen Trainern zusammen angegangen werden.

Gleiches gilt für Level 5-Raid-Bosse aus legendären (dunklen) Raid-Eiern, hinter denen sich legendäre Taschenmonster wie Mewtu und Lugia verstecken, die aber derzeit nur mit legendären Raid-Pässen gefangen werden können. Wie genau ihr euch momentan legendäre Pokémon in Pokémon GO schnappen könnt, erklären wir euch hier.

Pokémon GO - Raid-Bosse aus normalen Eiern

Raid Tier Raid-Boss WP (Stärke als Boss) WP (Stärke nach dem Fangen) Level 1 Karpador 1165 125 Level 1 Tyracroc 5207 913 Level 1 Igelavar 5085 847 Level 1 Lorblatt 4375 740 Level 2 Elektek 11311 1255 Level 2 Kokowei 12633 1666 Level 2 Magmar 11610 1288 Level 2 Sleima 11200 1548 Level 2 Smogon 11245 1247

Pokémon GO - Raid-Bosse aus seltenen Eiern

Raid Tier Raid-Boss WP (Stärke als Boss) WP (Stärke nach dem Fangen) Level 3 Aquana 16669 1804 Level 3 Arkani 17832 1622 Level 3 Machomei 18144 1650 Level 3 Blitza 19883 1560 Level 3 Gengar 19768 1496 Level 3 Flamara 21155 1659 Level 3 Simsala 22646 1649 Level 4 Lapras 21768 1487 Level 4 Turtok 24162 1309 Level 4 Bisaflor 26921 1467 Level 4 Glurak 28485 1535 Level 4 Relaxo 25419 1917 Level 4 Rizeros 30512 1886 Level 4 Despotar 34707 2097

Pokémon GO - Raid-Bosse aus legendären Eiern