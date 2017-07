Pokémon GO-Fans können sich auf das Safari Zonen-Event freuen, das am 16. September in Oberhausen stattfindet. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos, ihr müsst euch allerdings vorher dafür anmelden.

Pokémon GO - Safari Zone

In ganz Europa warten Pokémon-Trainer sehnsüchtig auf die Safari Zone-Events für Pokémon GO. In Kopenhagen, Prag, Stockholm und Amsterdam geht der Spaß schon im August los, in Deutschland müssen wir uns noch bis zum 16. September gedulden. Dann können wir am Safari Zone-Event in Oberhausen teilnehmen – dem einzigen in ganz Deutschland. Das Event selbst ist kostenlos, wir müssen uns aber vorher dafür anmelden. (via PokemonGOHub)

Niantic brauche die Registrierung aus zwei Gründen: Spoofer sollen draußen bleiben und so auf ein Minimum reduziert werden. Außerdem wolle man Statistiken des Events sammeln und mit den Teilnehmern auch in Zukunft kommunizieren können. Die Anmeldung für die Safari Zone-Events sollen beim jeweiligen Austragungsort möglich sein. Ob es die Option geben wird, sich im Voraus anzumelden, wurde nicht bekannt gegeben.

Dafür soll es vor Ort aber spezielle Bereiche für die einzelnen Teams Rot, Gelb und Blau geben. Dass wir tatsächlich die Möglichkeit haben werden, regionale Pokémon aus anderen Teilen der Welt zu fangen, wurde noch nicht offiziell bestätigt. Stattdessen hat ein Sprecher der Einkaufszentren-Firma Unibail-Rodamco allerdings von "speziellen Raids" gesprochen, die stattfinden sollen, sie aber nicht näher spezifiziert.

Wollt ihr am Pokémon GO Safari Zone-Event in Oberhausen teilnehmen?

