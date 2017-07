Es gibt anscheinend einen neuen Fehler in Pokémon GO, der unsere Taschenmonster auf unbestimmte Zeit unbrauchbar macht, wenn wir sie einer Arena zuordnen. Aktuell scheint das aber noch kein massenhaftes Phänomen zu sein.

Dieser neue Pokémon GO-Bug ist besonders nervig.

Pokémon GO kämpft auch nach dem neuesten Patch immer noch mit diversen Bugs. Einer davon scheint besonders schwerwiegend beziehungsweise nervig zu sein, kommt derzeit wohl aber nicht bei vielen Trainern vor: Wenn wir unser Pokémon einer Arena zuweisen, kann es passieren, dass es nicht in der Arena zu sehen ist, aber trotzdem den Verteidiger-Status innehat. Das macht das Pokémon unbrauchbar, und zwar für bisher noch unbekannte Zeit.

Auch in der Arena-Übersicht zeigt das entsprechende Symbol an, dass dort ein Verteidiger ist, obwohl das Pokémon die Funktion nicht erfüllt. Da es nicht als Verteidiger agiert, kann unser Monster auch nicht von anderen Spielern besiegt und dadurch zu uns zurückgeschickt werden. Wir verdienen so natürlich auch keine Münzen und dürfen mit unserem Monster nichts anderes anstellen.

Die Arena kann trotzdem einfach von anderen Trainern eingenommen werden. Auch wir dürfen weiterhin ganz normal einen Verteidiger dort positionieren, nur bringt das unserem anderen, immer noch der Arena zugeteilten Pokémon nichts. So soll es zumindest dem Reddit-Nutzer LimboMon ergangen sein, der seinen Bericht mit einem Screenshot untermauert:

Pokémon GO-Bug (LimboMon/reddit)

Mittlerweile gibt es auf Reddit auch schon eine Antwort von Niantic selbst:

"Wir haben bereits eine Hand voll Berichte über diesen Bug gehört, waren aber nicht in der Lage, zu bestätigen, dass es sich dabei um ein andauerndes Problem handelt. Deine Erfahrung und was du berichtet hast, klingt allerdings stark nach einem andauernden Problem. Ich werde die Informationen an unser Team weitergeben."

Habt ihr den Fehler auch schon erlebt?

