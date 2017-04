Die Fans erwarten zu Ostern 2017 ein entsprechendes Easter-Event für Pokémon GO. Eine offizielle Ankündigung lässt aber weiterhin auf sich warten.

Pokémon GO: Die Fans erwarten ein Oster-Event.

Niantic hält die Fans von Pokémon GO mit regelmäßigen Updates und Events bei Laune. Nach dem Wasserfestival, das viele Spieler auf die Jagd nach Shiny Karpador schickte, stellt sich nun die Frage, was die Entwickler für das Osterfest geplant haben.

Auch wenn sich viele von euch ein Oster-Event wünschen - angekündigt wurde bislang noch nichts. Trotzdem ist es unwahrscheinlich, dass Niantic die Community im Regen stehen lässt, zumal sich zu Ostern viele neue Features anbieten würden.

Was könnte ein mögliches Oster-Event bringen?

Nachdem das jüngste Update 0.61.0 beziehungsweise 1.31.0 keine neuen (Oster-)Assets brachte, halten wir Server-bedingte Änderungen kurz vor den Feiertagen am wahrscheinlichsten. Folgende Neuerungen könnten wir uns vorstellen:

erhöhte Spawn-Rate für bestimmte Pokémon wie Chaneira oder Owei

Boost für doppelte XP, mehr Sternenstaub oder Bonbons

schnelleres Ausbrüten von Eiern durch reduzierte Reichweite

erhöhte Dauer für den XP-Bonus vom Glücks-Ei

Shiny-Version von Chaneira

Andernfalls müssten die Entwickler ein neues Update für Android und iOS ausrollen. So kurz nach dem letzten Patch darf das jedoch bezweifelt werden.

Wann könnte das Oster-Event angekündigt werden?

Da Niantic größere Events in der Regel zwei Tage vorher ankündigt, rechnen wir mit einer offiziellen Pressemitteilung am Mittwoch, den 12. April, respektive am Freitag, den 14. April - je nachdem, ob das Oster-Event bereits am Karfreitag oder erst am Ostersonntag startet.

Vielleicht erwartet uns aber auch kein Oster-, sondern direkt ein Frühlings-Event. Sobald es konkrete Informationen gibt, erfahrt ihr es bei uns.

Zuletzt kündigten die Macher neue Koop-Features für Pokémon GO an. Außerdem verrieten sie, warum das Tausch-Feature erst später kommt.

Was erhofft ihr euch von einem möglichen Oster-Event in Pokémon GO?