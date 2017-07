Pokémon GO-Fans warten auf die legendären Raids mit Arktos, Zapdos, Lavados & Co. und schon bald könnte es endlich soweit sein. Niantic testet in den USA anscheinend schon legendäre Raids.

Das legendäre Pokémon Arktos

Pokémon GO bietet mittlerweile (fast) allen Spielern die Möglichkeit, gemeinsam mit anderen Trainern an Raids teilzunehmen. Legendäre Pokémon wurden ebenfalls bereits für diesen Sommer bestätigt: Es soll spezielle Einladungen zu legendären Raids geben. Die werden laut Niantic allerdings nur an Top-Spieler verteilt, die "sehr hart trainieren, zu den Arenen gehen und regelmäßig an Raid-Kämpfen teilnehmen". Wann das passieren soll, bleibt unklar. Aber Niantic testet die legendären Raids anscheinend schon in der Gegend um San Francisco, wie PokémonGOHub berichtet.

Mehr: Pokémon - Neuer Kinofilm schreibt erste Serienstaffel um, streicht Rocko & Misty

Gleich zwei Pokémon GO-Fans sind offenbar auf Test-Raids gestoßen, die eigentlich wohl nur für Niantic-Mitarbeiter gedacht waren. Der Reddit-Nutzer flipdrago präsentiert einen Screenshot, auf dem der legendäre Raid zu erkennen ist. Dass es sich dabei um einen Raid der Stufe 5 handelt, wird allerdings erst richtig sichtbar, wenn man den Kontrast erhöht:

Legendärer Pokémon GO-Raid (Reddit)

Legendärer Pokémon GO-Raid (Reddit)

Bereits vor ungefähr zwei Wochen ist der Reddit-Nutzer Scooby1222 anscheinend ebenfalls auf einen legendären Test-Raid gestoßen:

Legendärer Pokémon GO-Raid (Reddit)

Wie genau die Raids funktionieren, erklärt Kollegin Linda in diesem Artikel. Alles, was es dank einiger Dataminer-Funde über die legendären Raids zu wissen gibt, steht hier. Außerdem haben wir auch noch eine Liste mit sämtlichen Raid-Bossen aus den seltenen und legendären Eiern im Angebot. Last, but not least: Mittlerweile dürfen laut Niantic alle Trainer ab Stufe 5 an Raids teilnehmen, zumindest in einer großen Anzahl von Arenen auf der ganzen Welt:

Raid Battles are now available for all Trainers Level 5 and above at a wide range of Gyms around the world! https://t.co/tywlcdOynZ — Pokémon GO (@PokemonGoApp) July 1, 2017

Wie gefallen euch die Raids?

Mehr: Pokémon GO - In dunklen Raid-Eiern wartet auch das legendäre Pokémon Mewtu auf uns