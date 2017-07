Pokémon - HD-Remaster lässt die 1. Serien-Staffel in neuem Glanz erstrahlen

Zur Feier des 20. Pokémon-Kinofilms kommen in Japan noch einmal die ersten Folgen der Anime-Serie im Fernsehen. Dazu wurden sie ordentlich aufgehübscht, was bedeutet, dass wir sie erstmals in HD sehen können.