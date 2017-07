Achtung, SPOILER: Im neuen Pokémon-Kinofilm ist vieles anders, als wir es aus der Serie gewöhnt sind. Aber nicht nur im Hinblick auf bestimmte Charatere, sondern auch, was die Fähigkeiten von Pikachu angeht.

Der neue Pokémon-Film "I Choose You" hat in Japan bereits Premiere gefeiert. Der Streifen erzählt die Geschichte der ersten Serienstaffel noch einmal neu und bietet dabei gleich mehrere Überraschungen. Die haben zum Teil bereits im Vorfeld für viel Furore gesorgt und genau so geht es auch weiter. Seid also gewarnt, denn im Folgenden lauern einige massive Story-SPOILER zum neuen Pokémon-Kinofilm. Um gleich mit der Tür ins Haus zu fallen: Uns steht ein tragischer Tod bevor und Pikachu kann in Pokémon The Movie - I Choose You offenbar sprechen.

Pikachu speaks directly to Ash in Japanese and tells him “I want to be with you forever.” // Wtf? — Luk (@LukLucas_) July 10, 2017

Zugegeben, Pikachu kann sonst auch sprechen – aber eben nur sehr limitiert, wie wir alle wissen ("Pika?"). Im neuen Pokémon-Film ändert sich das und Pikachu spricht mit menschlichen, verständlichen Worten. Allerdings nur kurz und auch nur in einer besonderen Situation. Denn – haltet euch fest Ash stirbt in I Choose You durch einen Marshadow-Angriff und befindet sich anschließend in einer Art Geisterwelt. Von dort kann er die normale Welt zwar noch sehen, aber sonst nichts ausrichten.

[pokemon movie spoilers]

apparently ash dies in the latest movie but is revived by ho-oh

oh, and pikachu talks, like, HUMAN talks once — pika@2 days! (@dcmkp2) July 8, 2017

Ash versucht dann, zurückzugelangen, aber ohne Erfolg. Genau das ist der Augenblick, in dem sich Pikachu an Ash wendet und ihn direkt anspricht. Er sagt auf japanisch: "Ich möchte für immer mit dir zusammen sein". Ob Pikachu wirklich spricht, oder ob Ash ihn nur aufgrund der besonderen Umstände verstehen kann, bleibt dabei unklar. Serienfans ahnen es, alle anderen können ebenfalls beruhigt aufatmen: Ash bleibt nicht dauerhaft tot, sondern wird vom legendären Pokémon Ho-Oh wiederbelebt.

Herzzerreißend, oder nicht?