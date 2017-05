Die Pokémon erobern irgendwann wohl auch die Nintendo Switch, davon ist auszugehen. Aber laut dem The Pokémon Company-CEO müsse sich dann die Herangehensweise an Pokémon-Spiele ändern. Seitens der Entwickler Game Freak hieß es im Dezember des letzten Jahres, man wolle zunächst noch abwarten, um die Nintendo Switch und ihre Möglichkeiten eingehend zu analysieren.

Die Gerüchte rund um ein mögliches Pokémon Stars halten sich trotzdem hartnäckig – und bekommen jetzt auch noch Aufwind durch eine neue Merchandising-Linie.

? "New Pokemon Merchandise Line Announced for Japan: 'Look Upon The Stars'" - https://t.co/nTraUaKXkg pic.twitter.com/8RFvWYNRqR