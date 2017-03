Kompetitives Pokémon-Spielen erfreut sich immer größerer Beliebtheit: Jetzt hat Zoe Lou als erste Frau das offizielle, internationale Pokémon-Turnier gewonnen.

Pokémon-Turniere finden häufiger statt, auch regional!

Pokémon GO hat den Hype um die kleinen Taschenmonster im letzten Jahr erfolgreich wiederbelebt. Auch die noch neueren Mond- und Sonne-Editionen erfreuen sich großer Beliebtheit und mittlerweile existiert auch die zweite Pokémon-Generation in Pokémon GO. Abseits davon gibt es aber auch noch eine kompetitive Pokémon-Turnierszene, in der einiges los ist. Beim aktuellen, internationalen Wettbewerb konnte sich Zoe Lou durchsetzen. Sie ist damit die erste Frau, die ein offizielles, internationales Pokémon-Event in der höchsten Altersklasse gewinnt.

Great pic of @OneHitKayOh with the newly crowned Oceania International Champion Zoe! Thanks to @amalgame_jp for the photo. pic.twitter.com/7pHIkokYJQ — Rhydian (@rhydianc) March 12, 2017

ZoeLou trat mit Kapu-Fala, Drifzepeli, Garados, Knackrack, Kapu-Riki und Magneton an. Nachdem die Trainerin bereits diverse regionale Wettbewerbe gewinnen konnte, setzte sie sich am letzten Wochenende auch bei dem in Australien stattfindenden internationalen Turnier durch. Am ersten Tag gewann sie acht Spiele und verlor eines, was mit Leichtigkeit dafür sorgte, auch am zweiten Tag antreten zu dürfen. Einer der Konkurrenten von Zoe Lou musste einen Flieger erwischen und schied deshalb aus, ein anderer Gegenspieler konnte nur fünf statt sechs Pokémon nutzen. Nichtsdestotrotz hat Zoe Lou nicht nur durch glückliche Umstände gewonnen.

Hier findet ihr noch sehr viel mehr Details zum Verlauf des Turniers und den einzelnen Wettkämpfen. Einen offiziellen Stream zu dem Event gibt es leider nicht, aber zwei Teilnehmende haben Teile des Turniers kurzerhand über ihre Smartphones gestreamt. Hier könnt ihr zumindest einen Teil davon sehen:

Was haltet ihr von dem Pokémon-Turnier und Zoe Lous Sieg?