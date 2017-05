Nintendo könnte schon bald ein neues Pokémon-Spiel ankündigen - womöglich sogar für die Switch. Wir haben die aktuellen Gerüchte gesammelt.

Pokémon Stars könnte noch im Mai 2017 vorgestellt werden.

In den letzten Wochen und Monaten brodelte die Gerüchteküche rund um ein neues Pokémon-Spiel, das angeblich unter dem Codenamen Pokémon Stars für die Nintendo Switch in Entwicklung ist. Bereits im November 2016 berichtete Eurogamer über eine Switch-Version. Zuletzt entfachten Meldungen über neue Merchandise-Artikel wilde Spekulationen.

Nun verdichten sich die Hinweise immer mehr: Angeblich soll Pokémon Stars schon nächste Woche im Rahmen einer Nintendo Direct vorgestellt werden. Wir haben die Gerüchte gesammelt.

Ankündigung noch vor der E3 wahrscheinlich

Nun mag sich jemand fragen: "Warum eine Nintendo Direct im Mai? Ist es nicht viel wahrscheinlicher, dass Nintendo ein neues Pokémon auf der E3 2017 ankündigt?" Nein, ist es nicht. Zumindest wurde noch nie ein großer Pokémon-Ableger auf einer E3 angekündigt, wie der bekannte Leaker Dystify auf Twitter noch einmal verdeutlicht:

Fact: No mainline Pokémon game has *ever* been announced at E3. Stars could be announced at any time, even in May.https://t.co/eM4ddOHio9 pic.twitter.com/ya0VHWZOJN — Dystify (@Dystify) May 2, 2017

History has shown that if there's going to be a new Pokémon game announcement soon it could very likely happen next week. (Not 100% though!) pic.twitter.com/UdwwBQwoub — Dystify (@Dystify) May 7, 2017

Dass Pokémon Stars überhaupt existiert, scheinen neue URL-Weiterleitungen zu bestätigen, die manuell angelegt wurden. Seit einigen Tagen führt etwa "pokémon.com/hoshi" auf die offizielle Pokémon-Website und "hoshi" ist Japanisch für "Sterne". Bereits vor der Ankündigung von Pokémon Sonne & Mond wurde die URL-Weiterleitung für "niji" angelegt, und "niji" bedeutet "Regenbogen" - der Codename für Sonne & Mond.

Inzwischen wurde bemerkt, dass viele weitere URL-Weiterleitungen existieren, die nicht mit Stars in Verbindung stehen, womöglich, um Verwirrungen zu vermeiden. Es bleibt daher fraglich, wie viel in diese Weiterleitungen hineininterpretiert werden kann.

Nintendo Direct schon nächste Woche?

Doch es gibt noch weitere Hinweise: Nintendo US und Nintendo Japan haben die Nintendo Direct-Ausgabe vom Februar 2016 (Pokémon Sonne & Mond) von Youtube entfernt. Auch der Reveal-Trailer zu Pokémon Sonne & Mond lässt sich nicht mehr finden. Offenbar, um eine Verwechslungsfefahr mit Pokémon Stars zu vermeiden, das schon nächste Woche vorgestellt werden könnte.

Das erste angebliche Bild zu Pokémon Stars zeigt ein HD-Modell von Pikipek.

Wie NeoGAF-User bemerkt haben, wurde auf der japanischen Unterseite für die Nintendo Direct-Folgen die Anordnung bereits ausgestrahlter Directs geändert. Dabei soll es nicht das erste Mal gewesen sein, dass unmittelbar vor einer neuen Direct eine alte entfernt wurde. Stimmt dieses Muster, dürfte uns also noch im Mai eine weitere Nintendo Direct erwarten - vielleicht sogar schon nächste Woche.

An dieser Stelle möchten wir aber noch einmal darauf hinweisen, dass all diese Informationen als Gerüchte und demnach mit Skepsis zu betrachten sind. Zumal der CEO von The Pokémon Company meinte, dass sich die Herangehensweise an Pokémon-Spiele für einen Heimkonsolen-Ableger ändert müssten und man daher noch abwarten wolle, wie sich die Switch entwickelt.

Was meint ihr zu diesen Gerüchten?