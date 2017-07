Der aktuelle Quartalsbericht von Nintendo gibt Updates zu den Releasezeiträumen kommender Titel. Demnach soll der Nintendo Switch-Ableger von Pokémon 2018 oder später erscheinen.

Auch Pokémon Tekken DX wird es für die Nintendo Switch geben.

Über Monate hinweg kursierten die Gerüchte im Netz und niemand war sich so recht sicher, ob es mit Pokémon Stars oder Pokémon Eclipse nun wirklich ein vollwertiges Konsolen-RPG aus dem Pokémon Universum geben wird. Im Juni machte Nintendo dann aber reinen Tisch und kündigte ein Pokémon-Rollenspiel für die Nintendo Switch an, das ein klassischer "Sammeln, Kämpfen, Trainieren"-Ableger werden soll.

Mehr: Pokémon GO - Erste legendäre Pokémon enthüllt

Weitere Details zum Projekt bleiben bislang aber Mangelware und auch der Release-Zeitraum ist weiterhin unklar. Der aktuelle Quartalsbericht von Nintendo, der heute öffentlich wurde, kümmert sich zwar in erster Linie um die Kommunikation von Hardware- und Software-Verkaufszahlen, geht aber auch auf kommende Releases ein.

Demnach soll Pokémon RPG for Nintendo Switch, so der Arbeitstitel des Projekts, "2018 oder später" erscheinen. Für Metroid Prime 4 hingegen wird gar kein Releasezeitraum angegeben, was bedeuten könnte, dass die Angaben für das Pokémon-RPG nicht allzu sehr aus der Luft gegriffen sind.

Auch die Nintendo Switch-Ableger von Fire Emblem, Kirby und Yoshi werden jeweils mit einem Release im nächsten Jahr angegeben. Xenoblade Chronicles 2 ist hingegen weiterhin für das Jahr 2017 eingeplant.

Glaubt ihr, dass die Pokémon schon im nächsten Jahr ihr Konsolendebüt feiern?