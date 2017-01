Die PC-Version von Dishonored 2 ist nicht ganz so reibungslos gelaufen wie sich das der Besitzer einer Gaming-Maschine wünschen.





Doch wie uns Arkane Creative Director Raphael Colantonio und Lead Designer Ricardo Bare im Interview mit Game Informer versprechen, wird man bei Prey 2 alles besser machen:



"Wir hatten mit Dishonored 2 einen holprigen Launch auf dem PC. In der Entwicklung weißt du nie wirklich genau, was dir begegnen wird, besonders auf dem PC mit so vielen Konfigurationen. Leider ist es so wie es ist, es wurde ausgeliefert, doch jetzt läuft es nach ein paar Patches ziemlich gut. Natürlich achten wir darauf, dass die PC-Version dieses mal wirklich makellos ist, wenn wir es ausliefern."



"Ein bisschen mehr Zeit für Q&A, außerdem ist es eine andere Engine also sind die Einschränkungen anders. Im Fall von Dishonored 2 haben wir eine neue Engine erschaffen, auch wenn sie auf der idTech basiert, wurde das meiste neu gemacht."



"Im Fall von Prey nutzen wir die CryEngine und das ist eine Engine, auf der schon zuvor Zeug ausgeliefert wurde, also ist es eine andere Konstellation. Wir sind uns trotzdem des Problems bewusst; es überraschte uns, aber dieses mal werden wir ganz sicher achtsamer sein."



Die beiden verrieten zudem, dass die Story von Prey 2 sehr düster und ernst sein wird, während die Frage nach einem Hauptbösewicht mit einem "Das kommt auf die Sicht des Spielers an" beantwortet wurde.