Bitte einmal Jubel aus euren Reihen: Prey hat einen Erscheinungstermin erhalten!

Prey wird am 5. Mai für Xbox One, PC und PlayStation 4 erscheinen.



Mitsamt dem Erscheinungstermin hat Bethesda auch die Vorbesteller-Boni für das Spiel bekannt gegeben: Das Cosmonaut Shotgun-Pack gibt es für euch. Dieses beinhaltet Morgan Yus Margrave Shotgun plus drei Neuromods für neue Fähigkeiten, zwei Medikits, ein Fabrication Plan für Shotgun Munition, ein Starterkit für Waffen- und Werkzeugherstellung sowie ein einzigartiges Upgrade.